В Бессоновском районе мужчина угрожал сожителю бывшей жены убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1992 года рождения угрожал сожителю бывшей жены убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина пришел домой к бывшей жене. Гражданин увидел внутри квартиры другого мужчину, что вызвало у него ярость. В ходе возникшей ссоры бывший муж начал угрожать убийством 52-летнему сожителю экс-супруги. После инцидента потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.