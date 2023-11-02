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В Бессоновском районе мужчина угрожал сожителю бывшей жены убийством, возбуждено уголовное дело

11:05 | 02.11.2023 | Криминал

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Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1992 года рождения угрожал сожителю бывшей жены убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Бессоновском районе мужчина угрожал сожителю бывшей жены убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина пришел домой к бывшей жене. Гражданин увидел внутри квартиры другого мужчину, что вызвало у него ярость. В ходе возникшей ссоры бывший муж начал угрожать убийством 52-летнему сожителю экс-супруги. После инцидента потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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