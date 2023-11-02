15:30:49 Четверг, 2 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Мокшана после общения с «сотрудниками банка» лишилась 563 тыс. рублей

12:37 | 02.11.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Мокшана Пензенской области 1959 года рождения после телефонного общения с мошенниками, которые выдавали себя за сотрудников банка, лишилась 563 тыс. рублей.

Жительница Мокшана после общения с «сотрудниками банка» лишилась 563 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонил «специалист банка», который сообщил, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги, и предложил перечислить средства на «безопасный счет», чтобы сохранить сбережения.

«Затем заявительнице перезвонил другой «специалист банка», который предоставил «резервную» банковскую карту. [...] Следуя инструкциям, гражданка перечислила [на нее] 563 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В пензенском IT-колледже открыта учебная лаборатория контроля качества и цифровой метрологии Житель Пензы обвиняется в причинении смерти прохожему
В Пензе водитель «Fiat Albea» сбил пожилую женщину В Бессоновском районе мужчина угрожал сожителю бывшей жены убийством, возбуждено уголовное дело
В Карауловке капитально отремонтирован водозаборный узел Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке мотора для лодки
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама