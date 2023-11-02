Жительница Мокшана после общения с «сотрудниками банка» лишилась 563 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Мокшана Пензенской области 1959 года рождения после телефонного общения с мошенниками, которые выдавали себя за сотрудников банка, лишилась 563 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонил «специалист банка», который сообщил, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги, и предложил перечислить средства на «безопасный счет», чтобы сохранить сбережения.

«Затем заявительнице перезвонил другой «специалист банка», который предоставил «резервную» банковскую карту. [...] Следуя инструкциям, гражданка перечислила [на нее] 563 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».