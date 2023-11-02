До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы 1983 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму более 4 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту, и сообщила, что обнаружила в личном кабинете онлайн-банка операции о списании денег за покупки, совершенные в разных магазинах города.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе был установлен местный житель 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что [...] приобретал спиртные напитки, продукты питания и радиотовары в восьми разных магазинах», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».