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Реальный срок грозит жителю Городищенского района, который вынес из магазина куртку, показав фиктивный чек об оплате

10:11 | 03.11.2023 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит 19-летнему жителю Городищенского района Пензенской области, который вынес из магазина куртку, показав фиктивный чек об оплате.

Реальный срок грозит жителю Городищенского района, который вынес из магазина куртку, показав фиктивный чек об оплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе обратилась директор магазина. Гражданка рассказала, что неизвестный мужчина, показав фиктивный электронный чек об оплате товара, завладел зимней курткой. Общий материальный ущерб составил 7 тыс. рублей. Стражи порядка опросили работников магазина и возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. [...] Было установлено, что к совершению преступления причастен 19-летний житель Городищенского района», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что злоумышленник признался в содеянном.

«Он рассказал, что пошел на преступление из-за корысти, решил сэкономить на покупке зимней одежды и предоставил подложный чек об оплате товара. Похищенное было изъято», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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