Реальный срок грозит жителю Городищенского района, который вынес из магазина куртку, показав фиктивный чек об оплате Криминал

Пенза, 3 ноября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит 19-летнему жителю Городищенского района Пензенской области, который вынес из магазина куртку, показав фиктивный чек об оплате.

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«В УМВД России по городу Пензе обратилась директор магазина. Гражданка рассказала, что неизвестный мужчина, показав фиктивный электронный чек об оплате товара, завладел зимней курткой. Общий материальный ущерб составил 7 тыс. рублей. Стражи порядка опросили работников магазина и возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. [...] Было установлено, что к совершению преступления причастен 19-летний житель Городищенского района», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что злоумышленник признался в содеянном.

«Он рассказал, что пошел на преступление из-за корысти, решил сэкономить на покупке зимней одежды и предоставил подложный чек об оплате товара. Похищенное было изъято», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».