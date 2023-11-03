В Пензенском районе продавец магазина предстанет перед судом за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции Криминал

Пенза, 3 ноября 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее несудимой 38-летней жительницы села Кондоль, которой вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

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«По версии следствия, продавец магазина [...] вечером 22 августа 2023 года, не убедившись в достижении покупателем 18-летнего возраста, продала 17-летнему подростку бутылку спиртосодержащей продукции – пива объемом 1,4 литра. В январе 2023 года за аналогичное нарушение закона злоумышленница уже привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ и была оштрафована на 30 тыс. рублей, которые оплатила», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский районный суд.

«Санкция указанного состава уголовно наказуемого деяния предусматривает наказание до одного года исправительных работ», — сказала собеседница агентства.