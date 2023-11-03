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До двух лет лишения свободы грозит жителю села Трескино, который оставил себе найденный на улице смартфон

12:54 | 03.11.2023 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит ранее судимому жителю села Трескино Городищенского района Пензенской области 1963 года рождения, который нашел на улице смартфон и оставил его себе.

До двух лет лишения свободы грозит жителю села Трескино, который оставил себе найденный на улице смартфон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что [...] телефон был утерян жителем города Сурска 1966 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания. Мужчина рассказал, что нашел сотовый телефон на улице Строителей города Сурска. Вместо того чтобы сообщить об этом в полицию, он забрал смартфон себе», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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