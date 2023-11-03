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19-летний житель Пензы предстанет перед судом за совершение трех краж и пяти мелких хищений

15:49 | 03.11.2023 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2023. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего горожанина, которому вменяется совершение трех краж и пяти мелких хищений.

19-летний житель Пензы предстанет перед судом за совершение трех краж и пяти мелких хищений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в период с 5 января по 15 мая молодой человек совершал хищения алкогольной продукции, шоколада и косметических средств в различных супермаркетах областного центра. Похищенное он выносил из магазинов, спрятав под одежду. Сумма ущерба превысила 8 тыс. рублей. Кроме того, в июне злоумышленник воспользовался отсутствием дома матери и забрал оставленную ею в шкафу банковскую карту, с помощью которой совершил ряд покупок, а также снял с нее денежные средства. Ущерб составил более 89 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

«Обвиняемый вину признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд», — сказала собеседница агентства.

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