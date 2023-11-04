Жительница Пензы угрожала дочери убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 4 ноября 2023. PenzaNews. 38-летняя жительница Пензы угрожала своей 18-летней дочери убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что накануне у данной женщины произошел скандал с 18-летней дочерью из-за ее избранника. Мать посчитала, что молодой человек не достоин ее дочери. В ходе возникшей ссоры женщина повалила свою дочь на пол, надавила коленом на шею и угрожала ей убийством. После инцидента напуганная девушка обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.

Из текста следует, что женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.