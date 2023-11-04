17:32:38 Суббота, 4 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о получении взятки за передачу осужденному запрещенных предметов

13:28 | 04.11.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 4 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области совместно с представителями отдела собственной безопасности регионального УФСИН задокументировали и пресекли противоправную деятельность местного жителя 1978 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о получении взятки за передачу осужденному запрещенных предметов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в октябре текущего года подозреваемый, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение в корыстных целях, проносил осужденному, отбывающему срок в пенитенциарном учреждении за преступление террористической направленности, запрещенные к проносу предметы за денежное вознаграждение 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.

Читайте также
Жительница Пензы угрожала дочери убийством, возбуждено уголовное дело Житель Городищенского района оштрафован за отсыпку дороги строительными отходами
19-летний житель Пензы предстанет перед судом за совершение трех краж и пяти мелких хищений До двух лет лишения свободы грозит жителю села Трескино, который оставил себе найденный на улице смартфон
В Пензенском районе продавец магазина предстанет перед судом за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции В Кузнецке прошел смотр готовности коммунальной техники к работе в зимний период
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама