В Пензенской области возбуждено уголовное дело о получении взятки за передачу осужденному запрещенных предметов Криминал

Пенза, 4 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области совместно с представителями отдела собственной безопасности регионального УФСИН задокументировали и пресекли противоправную деятельность местного жителя 1978 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

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«Установлено, что в октябре текущего года подозреваемый, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение в корыстных целях, проносил осужденному, отбывающему срок в пенитенциарном учреждении за преступление террористической направленности, запрещенные к проносу предметы за денежное вознаграждение 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.