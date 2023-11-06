До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 6 ноября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит ранее судимому жителю Пензы 1986 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму около 3 тыс. рублей.

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«Оперативники выяснили, что данный мужчина украл денежные средства [...] с потерянной банковской карты, которая принадлежала 39-летней пензячке. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что списал деньги с карты, оплатив покупки в различных магазинах Пензы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».