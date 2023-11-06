В Кузнецке задержана женщина, которая сдала в ломбард золотые серьги родственницы Криминал

Пенза, 6 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции Кузнецка Пензенской области задержали женщину, которая сдала в ломбард золотые серьги, принадлежащие ее родственнице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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В нем указано, что в октябре в полицию с заявлением о преступлении обратилась местная жительница и рассказала, что у нее были похищены украшения стоимостью 18 тыс. рублей.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лицо, похитившее украшения заявительницы. Ей оказалась 55-летняя родственница потерпевшей. Женщина вину свою признала и в содеянном раскаялась. По ее словам, заявительница была у нее в гостях и оставила свои золотые украшения. Подозреваемая [...] взяла их и решила сдать в ломбард. Вырученные денежные средства женщина потратила на собственные нужды. В настоящее время украшения изъяты и после проведения экспертизы будут возвращены законной владелице», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.