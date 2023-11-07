Пожилой житель Лунинского района стал жертвой мошенничества при продаже квартиры Криминал

Пенза, 7 ноября 2023. PenzaNews. Житель Лунинского района Пензенской области 1949 года стал жертвой мошенничества при продаже квартиры по объявлению в интернете.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчине позвонила неизвестная, с которой он договорился о сделке, при этом незнакомка пояснила, что для составления документов ему требуется внести 100 тыс. рублей.

В пресс-релизе указано, что продавец отправился в банк и перевел деньги, после этого женщина перестала выходить на связь.

«Пенсионер понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в тексте.