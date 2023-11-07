02:22:28 Среда, 8 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пожилой житель Лунинского района стал жертвой мошенничества при продаже квартиры

09:31 | 07.11.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 7 ноября 2023. PenzaNews. Житель Лунинского района Пензенской области 1949 года стал жертвой мошенничества при продаже квартиры по объявлению в интернете.

Пожилой житель Лунинского района стал жертвой мошенничества при продаже квартиры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчине позвонила неизвестная, с которой он договорился о сделке, при этом незнакомка пояснила, что для составления документов ему требуется внести 100 тыс. рублей.

В пресс-релизе указано, что продавец отправился в банк и перевел деньги, после этого женщина перестала выходить на связь.

«Пенсионер понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в тексте.

Читайте также
Жительница Заречного лишилась более 100 тыс. рублей при покупке дорогостоящего смартфона В Пензенской области за четыре дня на дорогах задержаны 59 нетрезвых водителей
В Пензенской области за выходные выявлено два нарушения охотничьего законодательства В Бессоновском районе легковушка съехала в кювет, пострадала женщина-водитель
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой Житель Никольска угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама