Жительница Заречного лишилась более 100 тыс. рублей при покупке дорогостоящего смартфона Криминал

Пенза, 7 ноября 2023. PenzaNews. 22-летняя жительница Заречного Пензенской области лишилась более 100 тыс. рублей при покупке дорогостоящего смартфона по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки с предполагаемым продавцом девушка договорилась о сделке, после чего перечислила на банковский счет неизвестного деньги, однако смартфон так и не получила.

В тексте добавляется, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.