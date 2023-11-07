Жительница Заречного лишилась более 100 тыс. рублей при покупке дорогостоящего смартфона
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Пенза, 7 ноября 2023. PenzaNews. 22-летняя жительница Заречного Пензенской области лишилась более 100 тыс. рублей при покупке дорогостоящего смартфона по объявлению в интернете.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки с предполагаемым продавцом девушка договорилась о сделке, после чего перечислила на банковский счет неизвестного деньги, однако смартфон так и не получила.
В тексте добавляется, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь.
«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.