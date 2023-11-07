Пензенец подозревается в разбойном нападении на приятеля из-за денег Криминал

Пенза, 7 ноября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1986 года рождения задержан по подозрению в разбойном нападении на своего 37-летнего приятеля с целью хищения 50 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина собирался переехать в другой город, продал свое имущество и хранил деньги наличным способом, о чем знал его товарищ; в день отъезда тот попросил его помочь перевезти мебель из цеха и предложил ему взять с собой все свои вещи, чтобы потом сразу поехать на вокзал.

«Заявитель и его знакомый сели на маршрутное такси, вышли на конечной остановке в микрорайоне Ахуны и отправились по лесополосе в сторону цеха по производству мебели. По пути следования, как пояснил потерпевший, его приятель нарочно отстал на несколько шагов, делая вид, что открывает навигатор в телефоне. После того как закончилась тропа, товарищ ударил его по голове, распылил перцовый баллончик в лицо и вырвал из его рук пакет с 50 тыс. рублей. После этого потерпевший убежал от нападавшего и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.