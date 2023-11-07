Суд в Пензе назначил штраф бывшему приставу за служебный подлог Криминал

Пенза, 7 ноября 2023. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы назначил штраф бывшему сотруднику службы судебных приставов, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

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Как отмечается в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР, уголовное дело было расследовано при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и отдела собственной безопасности УФССП.

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2021 года судебным приставом-исполнителем октябрьского районного отделения судебных приставов города Пензы на основании заявления представителя банка и выданного судом исполнительного листа о взыскании с физического лица задолженности в размере более 5,8 млн. рублей возбуждено исполнительное производство. В период с декабря 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемая, стремясь уменьшить нагрузку по имеющимся у нее исполнительным производствам и желая оказать услугу знакомому – должнику по исполнительному производству, совершила служебный подлог. Она изготовила официальные документы – акты о невозможности взыскания, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы проведенных исполнительных действиях в квартире должника и отсутствии имущества. При этом в жилом помещении фактически находилось имущество последнего, на которое возможно было наложить арест», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на основании подложных документов обвиняемая впоследствии вынесла постановление об окончании исполнительного производства, удостоверив тем самым факт отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, что повлекло за собой нарушение прав взыскателя и правовые последствия в виде возвращения исполнительного документа, отмену назначенных мер принудительного исполнения и установленных для должника ограничений.

«Приговором суда бывшему сотруднику службы судебных приставов региона назначен штраф с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.