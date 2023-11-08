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Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, который после увольнения с предприятия инициировал ложный звонок о теракте

10:04 | 08.11.2023 | Криминал

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Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 2000 года рождения, который после увольнения с предприятия инициировал ложный звонок о теракте.

Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, который после увольнения с предприятия инициировал ложный звонок о теракте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый является инициатором анонимного звонка на одно из предприятий Пензы. Злоумышленник пояснил, что после его увольнения у него возник преступный умысел отомстить руководству и рабочему персоналу предприятия, для чего он воспользовался интернет-мессенджером с целью осуществления анонимных звонков с угрозами расправы над указанными лицами, а также с заведомо ложной информацией об акте терроризма», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении злоумышленника УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», ему грозит до трех лет ограничения свободы.

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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