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Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась почти 700 тыс. рублей

11:35 | 08.11.2023 | Криминал

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Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1985 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась почти 700 тыс. рублей.

Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась почти 700 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонившая посоветовала собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого гражданка, воспользовавшись приложением банка, оформила кредит и перевела несколькими операциями почти 700 тыс. рублей на банковские счета, предоставленные злоумышленницей. Позже женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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