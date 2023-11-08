Реальный срок грозит жителю Саловки, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Саловки Пензенской области 1989 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму более 700 рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту, и сообщила, что обнаружила в личном кабинете онлайн-банка операции о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«Полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения в магазине села Саловка, где была произведена последняя оплата похищенной картой. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местного жителя 1989 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что карту нашел в городе Пензе и воспользовался ей, оплатив покупки в магазине своего села», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».