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Реальный срок грозит жителю Саловки, который оплатил покупки чужой картой

12:00 | 08.11.2023 | Криминал

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Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Саловки Пензенской области 1989 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму более 700 рублей.

Реальный срок грозит жителю Саловки, который оплатил покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту, и сообщила, что обнаружила в личном кабинете онлайн-банка операции о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«Полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения в магазине села Саловка, где была произведена последняя оплата похищенной картой. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местного жителя 1989 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что карту нашел в городе Пензе и воспользовался ей, оплатив покупки в магазине своего села», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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