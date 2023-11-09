В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 9 ноября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1983 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина распивал спиртные напитки, после чего у него произошел скандал со своей сожительницей. В ходе возникшей ссоры он начал угрожать ей убийством и стал душить полотенцем. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.