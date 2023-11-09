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В Пензе осужденный подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику УФСИН

09:49 | 09.11.2023 | Криминал

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Пенза, 9 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области совместно с представителями отдела собственной безопасности регионального УФСИН задокументировали и пресекли противоправную деятельность осужденного, который подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику исправительной колонии.

В Пензе осужденный подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику УФСИН

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, отбывая наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области за совершение преступлений террористической направленности, в октябре текущего года достиг договоренности с сотрудником колонии о проносе в пенитенциарное учреждение запрещенных предметов за денежное вознаграждение в размере 18,5 тыс. рублей. После получения денежных средств сотрудник УФСИН при попытке доставки запрещенных предметов на территорию колонии был задержан сотрудниками УФСБ и ОСБ УФСИН», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении злоумышленника следственным управлением СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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