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Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенской области, который незаконно приобрел порох

12:25 | 09.11.2023 | Криминал

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Пенза, 9 ноября 2023. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Пензенской области, который незаконно приобрел порох и хранил его в своем жилище. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенской области, который незаконно приобрел порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД [...] пресечена противоправная деятельность жителя региона. [...] В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник незаконно приобрел порох. Взрывчатое вещество подозреваемый хранил в своем жилище вплоть до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено УМВД России по Пензенской области по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в сообщении.

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