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До двух лет лишения свободы грозит жительнице Нижнего Ломова, которая оставила себе найденный на улице сотовый телефон

13:38 | 09.11.2023 | Криминал

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Пенза, 9 ноября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит 25-летней жительнице Нижнего Ломова Пензенской области, которая нашла на улице сотовый телефон и оставила его себе.

До двух лет лишения свободы грозит жительнице Нижнего Ломова, которая оставила себе найденный на улице сотовый телефон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина 1988 года рождения и заявил, что потерял телефон по пути следования из дома до сетевого магазина.

«Сотрудниками уголовного розыска была установлена 25-летняя жительница Нижнего Ломова, подозреваемая в совершении кражи данного имущества. Девушка дала признательные показания и рассказала, что телефон нашла на улице Сергеева. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, гражданка забрала телефон себе. Похищенное имущество было изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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