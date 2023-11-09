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Житель Каменки, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 240 часов обязательных работ и лишился автомобиля

17:54 | 09.11.2023 | Криминал

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Пенза, 9 ноября 2023. PenzaNews. Суд назначил 34-летнему жителю Каменки Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года, а также конфисковал его автомобиль.

Житель Каменки, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 240 часов обязательных работ и лишился автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в сентябре 2021 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев. Однако должных выводов для себя он не сделал и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что вечером 9 сентября 2023 года на улице Красной в Каменке автомобиль «ВАЗ-21213», которым управлял мужчина, был остановлен сотрудниками ГИБДД, проводившими профилактические мероприятия, при освидетельствовании водителя был зафиксирован факт нахождения его в состоянии алкогольного опьянения.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года. По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал у осужденного в доход государства предмет совершения преступления — автомобиль «ВАЗ-21213». Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.

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