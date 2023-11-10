17:28:40 Пятница, 10 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сотрудница офиса продаж сотового оператора подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации

10:17 | 10.11.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудница офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

Сотрудница офиса продаж сотового оператора подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемая в процессе выполнения служебных обязанностей, действуя из корыстных соображений, неоднократно осуществляла неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами компьютерной информации — персональным данным абонентов оператора связи, впоследствии оформляя без их согласия SIM-карты», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемой и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 15 кусков сыра Житель Пензы лишился почти 300 тыс. рублей при покупке двух автомобилей
В Пензе водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz» сбил женщину В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно изготовил пистолет
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Нижнего Ломова, которая оставила себе найденный на улице сотовый телефон В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама