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В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно изготовил пистолет

12:28 | 10.11.2023 | Криминал

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Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с полицейскими пресекли противоправную деятельность жителя региона, который незаконно изготовил пистолет.

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно изготовил пистолет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник незаконно изготовил самодельным способом однозарядный пистолет, пригодный для стрельбы. Незаконно изготовленное оружие находилось в жилище подозреваемого вплоть до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении мужчины УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

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