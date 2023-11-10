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Житель Пензы лишился почти 300 тыс. рублей при покупке двух автомобилей

15:51 | 10.11.2023 | Криминал

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Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1988 года рождения лишился почти 300 тыс. рублей при покупке двух автомобилей по объявлению в интернете.

Житель Пензы лишился почти 300 тыс. рублей при покупке двух автомобилей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин пояснил, что на одной из торговых площадок в сети интернет обнаружил объявление о продаже автомобиля «Lada Granta». Мужчина планировал перепродать транспортное средство с выгодой для себя. Заявитель связался с продавцом, который предложил ему приобрести два аналогичных автомобиля по выгодной цене, [...] сообщил, что [для этого] необходимо перечислить задаток. [...] С помощью мобильного банка мужчина перечислил на счет лжепродавца почти 300 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшему было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. [...] Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.

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