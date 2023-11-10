Житель Пензы лишился почти 300 тыс. рублей при покупке двух автомобилей Криминал

Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1988 года рождения лишился почти 300 тыс. рублей при покупке двух автомобилей по объявлению в интернете.

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«Гражданин пояснил, что на одной из торговых площадок в сети интернет обнаружил объявление о продаже автомобиля «Lada Granta». Мужчина планировал перепродать транспортное средство с выгодой для себя. Заявитель связался с продавцом, который предложил ему приобрести два аналогичных автомобиля по выгодной цене, [...] сообщил, что [для этого] необходимо перечислить задаток. [...] С помощью мобильного банка мужчина перечислил на счет лжепродавца почти 300 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшему было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. [...] Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.