До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 15 кусков сыра Криминал

Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который похитил из торгового зала магазина 15 кусков сыра.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина, которая пояснила, что общая стоимость похищенного составляет 3 тыс. рублей.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник [...] рассказал, что взял с витрины куски сыра разных сортов и, убедившись, что за ним не наблюдают, с похищенным вышел из магазина, после чего продал их неизвестному лицу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.