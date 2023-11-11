В Пензе четыре человека предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с маткапиталом Криминал

Пенза, 11 ноября 2023. PenzaNews. Четверо жителей Пензенской области в возрасте от 42 до 64 лет — мужчина и три женщины — в зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, злоумышленники вступили в преступный сговор с целью завладения денежными средствами, предоставляемыми государством населению в качестве социальной выплаты при рождении детей. В период с 1 февраля 2019 года по 26 февраля 2020 года они организовали заключение с обратившимися к ним гражданами, желающими обналичить денежные средства материнского капитала, мнимые договоры займов от имени возглавляемого одной из соучастниц СКПК «Доверие» на приобретение по завышенной цене либо строительство объектов недвижимости в отдаленных районах области. Затем они оформляли право собственности покупателей на домовладения либо договоры подряда на строительство домов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что одновременно оформлялись доверенности, предоставляющие обвиняемым право на обращение от имени клиентов в госорганы, совершение действий с приобретаемой недвижимостью, заключение договоров, открытие банковских счетов и распоряжение поступившими деньгами.

«После подготовки пакета документов злоумышленники от лица доверителей обращались в Пенсионный фонд Российской Федерации для получения социальной выплаты — материнского капитала — в погашение договоров займа. Перечисленные деньги они снимали с расчетного счета и распоряжались по своему усмотрению. Сумма похищенных федеральных денежных средств превысила 3 млн. рублей», — указано в тексте.

В сообщении отмечается также, что, по версии следствия, одна из обвиняемых в период с 15 августа 2022 года по 3 мая 2023 года представила в ПФР недостоверные сведения о рождении у нее ребенка для получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, денежной выплаты на несовершеннолетнего от 8 до 17 лет и единовременного пособия при рождении, сумма незаконно полученных денежных средств превысила 408 тыс. рублей.

«На противоправные действия злоумышленников обратили внимание сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации и заявили в правоохранительные органы. Вину обвиняемые признали», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и ювелирные изделия обвиняемых.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы», — добавляется в тексте.