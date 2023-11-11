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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту хищения алкоголя из сетевого магазина

12:10 | 11.11.2023 | Криминал

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Пенза, 11 ноября 2023. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту хищения двух бутылок виски на сумму почти 2 тыс. рублей из сетевого магазина в Пензе.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту хищения алкоголя из сетевого магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, подозрение пало на девушку 2005 года рождения, вычислить злоумышленницу помогли записи камер видеонаблюдения.

«Сотрудниками полиции установлено, что ранее данная гражданка была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Злоумышленница дала признательные показания и рассказала, что находилась в затруднительном финансовом положении. Похищенные бутылки с алкоголем продала неизвестному на территории одного из рынков города», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

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