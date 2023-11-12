Пенсионерка из Пензы перечислила мошенникам более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 12 ноября 2023. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы стала жертвой телефонного мошенничества и перечислила более 1 млн. рублей на чужие счета.

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«Пожилая женщина пояснила, что на ее номер телефона позвонил молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил о том, что со счета гражданки неизвестные лица пытаются снять деньги. Для блокирования данной операции было необходимо снять все денежные средства и перечислить их на «безопасный счет». Следуя инструкциям, женщина сняла со своего счета денежные средства в размере более 1 млн. рублей и перечислила их на четыре разных банковских счета, предоставленных злоумышленником», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем отмечается, что женщине было известно о подобных способах обмана.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.