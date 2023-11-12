В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан Криминал

Пенза, 12 ноября 2023. PenzaNews. Участковые уполномоченные полиции в ходе проведения в Пензе мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной миграции выявили факт постановки на миграционный учет двоих иностранных граждан с нарушением законодательства.

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«Установлено, что жительница города Пензы 1985 года рождения фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства двух граждан, приехавших в Российскую Федерацию из ближнего зарубежья, при этом предоставлять им жилое помещение для проживания она не собиралась», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».