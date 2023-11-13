В Пензе пенсионерка передала 200 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Криминал

Пенза, 13 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1940 года рождения лишилась 200 тыс. рублей, поверив «сотруднику силового ведомства», который по телефону сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности необходимы деньги.

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«Незнакомец пояснил, что деньги нужно передать курьеру. Через некоторое время к пенсионерке в дверь квартиры постучался мужчина, которому она передала 200 тыс. рублей. Только после этого гражданка созвонилась со своей дочерью, которая объяснила ей, что она стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».