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В Пензе пенсионерка передала 200 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери

09:36 | 13.11.2023 | Криминал

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Пенза, 13 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1940 года рождения лишилась 200 тыс. рублей, поверив «сотруднику силового ведомства», который по телефону сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности необходимы деньги.

В Пензе пенсионерка передала 200 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец пояснил, что деньги нужно передать курьеру. Через некоторое время к пенсионерке в дверь квартиры постучался мужчина, которому она передала 200 тыс. рублей. Только после этого гражданка созвонилась со своей дочерью, которая объяснила ей, что она стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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