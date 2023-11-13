Заключены под стражу обвиняемые в убийстве 42-летнего жителя Сердобского района Криминал

Пенза, 13 ноября 2023. PenzaNews. 40-летний житель города Сердобска и 18-летний житель Сердобского района Пензенской области, обвиняемые в убийстве мужчины, заключены под стражу.

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«По данным следствия, 22 октября 2023 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме 42-летнего мужчины [в селе Пригородном], [...] в связи с ранее возникшим между ними и потерпевшим конфликтом стали наносить последнему многочисленные удары руками и ногами, деревянной ножкой от стула и металлической ножкой от журнального стола по голове и телу. В результате их преступных действий мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что уголовное дело расследуется по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.