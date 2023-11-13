Завершено расследование дела по обвинению жителя Бессоновского района в убийстве брата и умышленном повреждении чужого имущества Криминал

Пенза, 13 ноября 2023. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя Бессоновского района в убийстве брата, совершенном с особой жестокостью, и умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба.

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«По данным следствия, 27 ноября 2022 года в селе Чемодановка Бессоновского района обвиняемый, находясь дома, распивал спиртное со старшим братом. В процессе общения между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый проследовал в гараж, слил с бензобака мотоцикла топливо в бутылку и вернулся в комнату брата. Облив потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью, злоумышленник поджег его с помощью спички. 42-летний потерпевший от полученных термических ожогов скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в результате было повреждено жилое помещение, принадлежащее родственникам обвиняемого, имущественный ущерб на сумму более 320 тыс. рублей возмещен в полном объеме.

«Обвиняемый в ходе следствия содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.