В Пензе внук похитил у бабушки телевизор и сдал его в ломбард, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 14 ноября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1998 года рождения похитил у своей бабушки телевизор и сдал его в ломбард, по данному факту возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1954 года рождения. Женщина рассказала, что из ее квартиры был похищен телевизор. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен внук пенсионерки, [...] который ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что находился в затруднительном финансовом положении. [...] Украденную технику он сдал в ломбард. Сумма причиненного ущерба составила более 10 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.