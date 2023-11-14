Житель Пензенского района получил условный срок за попытку дать взятку начальнику отделения ГИБДД Криминал

Пенза, 14 ноября 2023. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено жителю Пензенского района за покушение на дачу взятки начальнику отделения ГИБДД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что 4 сентября 2023 года в Шемышейском районе 57-летний мужчина в состоянии опьянения управлял легковым автомобилем. Увидев патрульную автомашину сотрудников полиции, он остановился на обочине и открыл капот якобы для устранения неисправности. Полицейские подошли к водителю и предложили ему свою помощь. Поскольку у мужчины имелись признаки опьянения, они предложили ему пройти освидетельствование, он согласился. По результатам освидетельствования подтверждено нахождение водителя в нетрезвом состоянии», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина, желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по Шемышейскому району взятку в размере 42 тыс. рублей.

«Сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия взяткодателя пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу», — говорится в тексте.