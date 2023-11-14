Житель села Крутец предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения Криминал

Пенза, 14 ноября 2023. PenzaNews. Прокуратура Колышлейского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее несудимого 56-летнего жителя села Крутец, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

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«Как установлено в ходе расследования, лишенный в марте 2023 года на полтора года водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина днем 29 сентября 2023 года вновь сел за руль своего автомобиля марки «Chevrolet Niva» в состоянии алкогольного опьянения. Недалеко от его дома в селе Крутец автомобиль остановили сотрудники ГИБДД и при освидетельствовании алкотестером установили у водителя наличие тяжелой степени алкогольного опьянения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что свою вину мужчина признал и пояснил, что днем на автомобиле поехал в гости к родственнику-односельчанину, а после совместного употребления крепких спиртных напитков решил доехать обратно.

«Транспортное средство в ходе расследования уголовного дела изъято и помещено на специализированную стоянку. Дело направлено на рассмотрение в Колышлейский районный суд. Нарушителю закона грозит наказание до двух лет лишения свободы с конфискацией транспортного средства», — сказала собеседница агентства.