Житель села Старые Турдаки перевел деньги мошенникам, думая, что помогает родственнице Криминал

Пенза, 15 ноября 2023. PenzaNews. Житель села Старые Турдаки Городищенского района Пензенской области 1975 года рождения перевел мошенникам 30 тыс. рублей, думая, что помогает родственнице.

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«Гражданин пояснил, что в мессенджере WhatsApp с аккаунта его родственницы поступило сообщение с просьбой одолжить денежные средства, которые необходимо было перевести на банковскую карту. После этого он перечислил [...] 30 тыс. рублей. Через некоторое время мужчина узнал, что аккаунт, принадлежащий его родственнице, был взломан», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшему было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.