Пензенец по совету незнакомца перевел на чужой счет более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 16 ноября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1979 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником портала «Госуслуги» и сообщил об утечке данных, лишился более 2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом предотвращения кражи денег посоветовал собеседнику получить кредит и перевести средства на «безопасный счет».

«После этого мужчина, следуя инструкциям неизвестного, оформил кредит и, воспользовавшись банкоматом, перечислил деньги в размере более 2 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».