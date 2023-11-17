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Уголовное дело возбуждено против пензенского подростка, который отправил в чат сообщение с угрозой совершения теракта

13:19 | 17.11.2023 | Криминал

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Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 2007 года рождения, который отправил в чат, администрируемый учащимися одного из учебных заведений Смоленска, сообщение с угрозой совершения теракта.

Уголовное дело возбуждено против пензенского подростка, который отправил в чат сообщение с угрозой совершения теракта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый посредством своего персонального компьютера приобрел в сети интернет взломанный аккаунт в одной из социальных сетей. После неправомерного завладения указанным аккаунтом злоумышленник перешел в чат-беседу, администрируемую учениками учебного заведения города Смоленска, и совершил отправку сообщения с угрозой совершения террористического акта», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении злоумышленника УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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