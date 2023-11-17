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В Малой Сердобе женщина обвиняется в покушении на убийство сожителя

16:35 | 17.11.2023 | Криминал

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Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. 43-летняя жительница села Малая Сердоба Пензенской области обвиняется в покушении на убийство сожителя.

В Малой Сердобе женщина обвиняется в покушении на убийство сожителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 1 ноября 2023 года в селе Малая Сердоба обвиняемая вместе с сожителем употребляла спиртное. В процессе распития алкогольных напитков между сожителями произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им один удар в область груди сожителя, причинив ему ранение, квалифицируемое как тяжкий вред здоровью. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен ею до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время следователем выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.

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