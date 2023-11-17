Пензенский областной суд оставил под арестом актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках Криминал

Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление Железнодорожного районного суда Пензы, в соответствии с которым срок содержания под стражей актрисы Рамили Искандер, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, был продлен на два месяца.

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«17 ноября 2023 года Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Железнодорожного районного суда города Пензы от 18 октября 2023 года, которым Хисамовой Рамиле продлен срок содержания под стражей на два месяца, а всего до трех месяцев 22 суток, то есть по 21 декабря 2023 года включительно. Просьба защитника об избрании более мягкой меры пресечения оставлена без удовлетворения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте областного суда.

В нем добавляется, что постановление вступило в законную силу.

Рамиля Искандер была задержана 29 августа, ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в доме Рамили Искандер в Новой Москве и в автомобиле было обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона.

Кроме того, в городе Кузнецке Пензенской области был задержан предполагаемый сообщник Рамили Искандер, в автомобиле которого было найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.