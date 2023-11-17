Жительница Сердобска поверила «сотруднику силового ведомства» и лишилась около 9,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. 53-летняя жительница Сердобска Пензенской области поверила звонившему ей несколько раз «сотруднику силового ведомства» и лишилась около 9,5 млн. рублей.

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«По словам заявительницы, в начале ноября текущего года ей в мессенджере Telegram позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником силового ведомства. Мужчина сообщил, [...] что она является одной из пострадавших от мошеннических действий и необходимо предпринять ряд защитных мер для ее банковских продуктов. [...] После разговора с неизвестным гражданка получила уведомление от банка о том, что ей одобрен кредит на сумму 3 млн. рублей. Лжесотрудник силового ведомства убедил женщину в необходимости подтвердить заявку на кредит в офисе банка, расположенном на территории Саратовской области. Поверив мошеннику, заявительница выполнила все его указания. Женщина приехала в офис банка, оформила кредит и все деньги перевела на указанные мошенником счета», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что после этого злоумышленник убедил жительницу Сердобска оформить еще один кредит, но уже в Пензе.

«Женщина подала заявку на оформление кредита и снова перевела деньги на мошеннические счета. Кроме этого, [...] перевела на счета, указанные злоумышленником, все свои сбережения. В итоге потерпевшая перевела мошенниками около 9,5 млн. рублей. После завершения всех денежных операций женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.