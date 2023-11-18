Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы около 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 18 ноября 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника банка, выманил у жителя Пензы 1967 года рождения около 2 млн. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник убедил собеседника, что некие лица пытаются оформить на его имя кредит и предложил «опередить» их — самостоятельно обратиться в банк и перевести полученные средства на «безопасный счет».

«После этого мужчина снял денежные средства с кредитной карты и, воспользовавшись банкоматом, перечислил около 2 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.