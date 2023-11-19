Жительница Пензы продала квартиру и передала мошеннику 2,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 19 ноября 2023. PenzaNews. 65-летняя жительница Пензы, попавшаяся на уловку телефонного мошенника, продала свою квартиру, после чего передала неизвестному 2,5 млн. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в середине октября женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства и предупредил, что некие лица, используя доверенность, якобы пытаются продать квартиру от ее имени, поэтому собеседнице необходимо сделать фиктивный договор купли-продажи с целью смены кадастрового номера объекта недвижимости.

«Лжесотрудник прислал потерпевшей несколько контактных номеров различных агентств недвижимости. Пензячка позвонила по одному из номеров и договорилась с риелтором о продаже ее квартиры стоимостью 2,5 млн. рублей. После продажи квартиры заявительница вернулась домой. Ей снова позвонил злоумышленник и пояснил, что деньги за квартиру необходимо передать курьеру Центрального банка с целью гарантии смены кадастрового номера. Женщина выполнила все указания звонившего и передала 2,5 млн. рублей неизвестному мужчине», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что только после этого жительница Пензы осознала обман и обратилась в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».