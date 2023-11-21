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Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 2,5 млн. рублей

12:28 | 21.11.2023 | Криминал

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Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1974 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 2,5 млн. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 2,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет», чтобы погасить образовавшуюся задолженность.

«По мнению мужчины, все выглядело логично, и он выполнил все указания: [...] подал заявку в банк, получил деньги, после чего, воспользовавшись банкоматом, перечислил [...] более 2,5 млн. рублей на банковские карты, предоставленные злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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