В Лопатинском районе мужчина угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. Житель Лопатинского района Пензенской области 1976 года рождения угрожал сестре убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина постоянно распивает спиртные напитки. [...] Один из постоянных конфликтов [...] достиг предела, когда гражданин начал душить сестру и угрожать ей убийством. После инцидента потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.