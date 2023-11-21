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В Лопатинском районе мужчина угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело

13:52 | 21.11.2023 | Криминал

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Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. Житель Лопатинского района Пензенской области 1976 года рождения угрожал сестре убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Лопатинском районе мужчина угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина постоянно распивает спиртные напитки. [...] Один из постоянных конфликтов [...] достиг предела, когда гражданин начал душить сестру и угрожать ей убийством. После инцидента потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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