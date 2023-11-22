Жительница Пензы подозревается в краже денег с банковской карты подростка Криминал

Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. 27-летняя жительница Пензы подозревается в краже денежных средств с банковской карты несовершеннолетнего.

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«По данным следствия, 10 ноября 2023 года в Октябрьском районе города Пензы подозреваемая нашла на улице банковскую карту, принадлежащую 13-летнему подростку. В тот же день, используя банковскую карту, она приобретала в торговых точках города продукты питания и иные товары, причинив несовершеннолетнему материальный ущерб на сумму более 14 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенной кражи и закрепление доказательственной базы.