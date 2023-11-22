Житель Пензы лишился более 11 млн. рублей в надежде заработать на биржевой торговле Криминал

Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. 37-летний житель Пензы лишился более 11 млн. рублей, поверив специалисту в сфере инвестиций, которого ему порекомендовала малознакомая девушка.

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«Мужчина рассказал, что на одном из сайтов в интернете познакомился с девушкой, которая в ходе переписки предложила ему заработать денежные средства в сфере биржевой торговли. Она сообщила, что у нее есть знакомый специалист в сфере инвестиций, который сможет помочь хорошо заработать. После согласия потерпевшего ему на телефон от неизвестного лица поступило сообщение с рекомендациями об условиях заработка. Мужчина поверил специалисту и выполнил все его указания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что пензенец установил на свой смартфон приложение, в котором он отслеживал все свои финансовые операции.

«Введенный в заблуждение мужчина через мобильное приложение оформил несколько кредитов на сумму более 11 млн. рублей и все средства перечислил на 17 счетов, которые указал злоумышленник. Кроме этого, для положительного решения по выданному кредиту потерпевший оставил в залог свой автомобиль. Житель Пензы понял, что его обманули, когда в новостной ленте увидел статью о подобной мошеннической схеме, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».