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Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда

13:07 | 22.11.2023 | Криминал

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Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1990 года рождения, который похитил велосипед.

Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина и рассказал, что вечером оставил велосипед в подъезде на лестничной площадке, пристегнув противоугонным тросом, однако утром на месте его не обнаружил.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1990 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что преступление совершил ночью. Похищенное имущество сдал в комиссионный магазин», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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