Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда Криминал

Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1990 года рождения, который похитил велосипед.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина и рассказал, что вечером оставил велосипед в подъезде на лестничной площадке, пристегнув противоугонным тросом, однако утром на месте его не обнаружил.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1990 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что преступление совершил ночью. Похищенное имущество сдал в комиссионный магазин», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».